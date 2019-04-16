BP продлил срок действия контракта на буровые работы

Компания BP — оператор блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и газоконденсатного месторождения «Шахдениз» в азербайджанском секторе Каспия — подписала новый контракт на буровые и инженерно-проектные работы в Азербайджане. Cтоимость контракта оценивается в 500 млн долларов.

Как сообщили Report в BP-Azerbaijan, новый контракт подписан с Turan Drilling & Engineering Company– совместного предприятия KCA Deutag и SOCAR AQŞ.

Контракт предусматривает операции с буровой установкой на семи платформах, управляемых BP, в том числе операции с буровыми установками в море и работы по техническому обслуживанию на платформах «Центральный Азери», «Восточный Азери», «Западный Азери», «Глубоководный Гюнешли», «Западный Чираг», «Чираг» и «Шахдениз».

Срок контракта составляет пять лет с возможностью продления два раза на год.