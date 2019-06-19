Борис Джонсон лидирует в гонке за кресло премьера Британии

Гонку за пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании покинул министр международного развития Борис Джонсон, объявил управляющий комитет партии по итогам состоявшегося в среду третьего тура голосования парламентской фракции, сообщает РИА Новости.

Лидером остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 143 голоса членов фракции, на втором месте — глава МИД Джереми Хант с 54 голосами, на третьем — глава министерства окружающей среды Майкл Гоув с 51 голосом, на четвертом – глава МВД Саджид Джавид с 38 голосами.

Стюарт, известный как единственный среди кандидатов сторонник членства Британии в ЕС, набрал только 27 голосов членов фракции и, по правилам кампании, покидает гонку.

Следующие туры голосования пройдут в четверг. Задача этих туров – сократить число остающихся кандидатов до двух. Будет проведено столько голосований, сколько потребуется для этого.