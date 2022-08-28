Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для британцев. Об этом он написал в статье для газеты Daily Mail.

«Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает», — написал он.

Ранее Джонсон заявил, что в ближайшие месяцы правительство объявит о дополнительных выплатах для домохозяйств, испытывающих сложности с оплатой счетов за электроэнергию.

Комментарии Джонсона прозвучали на фоне решения британского Управления рынков газа и электроэнергии (Ofgem) повысить предел потребительских счетов за электроэнергию на 80% с 1 октября 2022 года. Ожидается, что средний счет за электричество и газ вырастет с £1,97 тыс. до £3,55 тыс. в год.