Большинство европейцев на стороне НАТО

В Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО. Мероприятие прошло в штаб-квартире альянса под руководством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Министры представили оборонные бюджеты стран-членов НАТО на 2020 год, обсудили вопросы единства организации в стратегических вопросах, стратегию трансатлантического сотрудничества, вопросы борьбы с международным терроризмом, энергобезопасности, операции в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Встреча проходила на фоне обострившейся заочной дискуссии о будущем блока между политиками Европы. И, видимо, в этой связи генсек НАТО посчитал нужным взять оптимистический тон. Так, по словам Йенса Столтенберга, НАТО сегодня наиболее сильный и единый союз, чем когда бы то ни было. Несмотря на то, что многие страны еще не достигли рубежа оборонных расходов в 2% ВВП, к чему призывает НАТО, неуклонный рост бюджета альянса продолжается уже 5 лет подряд, увеличившись за этот период более чем на 100 миллиардов долларов в год.

«НАТО адаптируется, НАТО отвечает на вызовы. Реальность такова, что Европа и Северная Америка сейчас сотрудничают гораздо больше, чем в предыдущие десятилетия. И США не только не уходят из Европы, а наращивают свое военное присутствие – и в количестве войск, и в количестве учений, и в количестве инвестиций в военную инфраструктуру Европы. В свою очередь и европейские союзники идут вперед.

НАТО – это 29 демократий по обеим сторонам Атлантики, и у нас есть разногласия… Сила НАТО в том, что, несмотря на разногласия, мы в состоянии объединиться вокруг главной задачи: защищать друг друга. И сегодня, когда мы живем в непредсказуемом и нестабильном мире, ответственность Альянса возрастает. В нестабильные времена нужны такие сильные многосторонние организации как НАТО», – сказал Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о критике президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил о «смерти мозга» НАТО.

Даже если Макрон прав, говоря о «смерти мозга» блока, часть лидеров государств альянса все равно потребовали бы не «отключать» его от «аппарата жизнеобеспечения». Страны вроде Польши, Эстонии, Латвии и Литвы продолжают целиком и полностью полагаться на НАТО в вопросах нацбезопасности. Членство в альянсе – как и опора на Вашингтон – были для этих стран в приоритете еще с момента окончания холодной войны. Поэтому и сегодня они точно не поддерживают мнение лидера Франции.

«НАТО был и остается важнейшим альянсом на Земле, который помогает сохранять свободу и мир», – высказался по этому поводу польский премьер Матеуш Моравецки.

«Абсолютно важнейшим инструментом защиты от внешних угроз» назвал альянс литовский президент Гитанас Науседа, добавив, что в «такие времена» не стоит ослаблять блок сомнениями.

С явным скепсисом отнеслись к критике НАТО и в Эстонии, где министр обороны Юри Луйк напомнил, что силы альянса находятся там «на защите независимости и суверенитета Эстонии и всего восточного крыла НАТО».

Слова Макрона вызвали неодобрение и в некоторых странах Центральной Европы. Безопасность европейских стран без НАТО не мыслят и в Германии, где министр иностранных дел Хайко Маас считает, что «внешняя политика и формирование безопасности без сотрудничества с Вашингтоном были бы безответственными».

Общее мнение противников Макрона таково, что подобные заявления о слабостях альянса, равно как и призывы к смене статуса-кво, лишь сеют раздор в рядах блока на радость противникам.

Складывающуюся ситуацию в целом охарактеризовал для # известный политэксперт Тофиг Аббасов:

— Что касается изменения позиции европейских стран – в основном Франции и частично Германии – в отношении НАТО и его дальнейших планов, это, прежде всего, связано с той политикой, которую сейчас осуществляет Белый дом в отношении своих европейских союзников. Дело в том, что впервые после Второй Мировой войны, и даже после 40-50 годов, когда была создана и выработана стратегия Запада в отношении противостояния с Советским Союзом, который превратился в одного из главных противников западной цивилизации, европейцы ощутили себя в какой-то мере покинутыми великой державой.

А с некоторых пор Дональд Трамп стал осуществлять исключительно свою политику. Потом подошел с экономической позиции к видению военно-стратегического противостояния, к вопросу реализации концепции безопасности европейских стран в рамках альянса. Поэтому у этих стран уже появились новые мысли и подходы в отношении того, нужно ли им вообще НАТО. Да, в каком-то смысле ушла холодная война, но на ее место пришли уже совершенно иные тенденции в выяснении отношений.

И, наконец, у европейцев сейчас меняются взгляды на какие-то стереотипные данности, которые сложились со второй половины прошлого столетия. Франция вообще всегда придерживалась отличной позиции от той, которую Соединенные Штаты и некоторые страны Западной Европы демонстрировали в отношении Советского Союза, а в последующем в отношении России. То есть, Франция всегда предпочитала, во-первых, быть немножко свободной от навязываемой ей политики жесткого противостояния с Востоком, выбирала некоторые концепции сближения и даже сотрудничества с соцлагерем. И были даже отдельные прецеденты, которые показывали, что можно немного смягчить общую глобальную напряженность с помощью шагов навстречу друг другу.