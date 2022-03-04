Тысячи жителей Грузии вышли сегодня на митинг в центре Тбилиси в поддержку Украины. К собравшимся на проспекте Руставели обратились посредством телемоста президент Украины Владимир Зеленский из Киева и президент Грузии Саломе Зурабишвили – в настоящее время она находится во Франции. Об этом сообщает «Новости Грузия».

На акцию принесли флаги Грузии и Украины, были исполнены государственные гимны обеих стран. Мониторы, через которые транслировалось обращения Зеленского и Зурабишвили, были установлены перед зданием парламента.

В ходе своего выступления лидер Украины обратился к народам Европы и попросил их не молчать и поддерживать Украину.

Зеленский заявил, что у него есть три минуты на обращение. Первую он объявил минутой молчания в память военных, полицейских, спасателей, погибших при защите страны.

Вторую минуту — минутой молчания по гражданским — детям, женщинам, мужчинам, пожилым людям, погибшим от пуль, под бомбежками и завалами.

Далее президент Украины обратился к европейцам, призвав их не молчать, выходить на улицы и поддерживать Украину.

«Я хочу сказать народу Европы — не молчите. Выходите на улицы. Поддержите Украину. Поддержите нас в нашей борьбе и наши цели. Потому что если Украина не выстоит, то и Европа не выстоит. Если падет Украина, падет и Европа. Пожалуйста, не молчите, не закрывайте глаза, выходите и поддержите Украину всеми силами.

Если мы победим, и я верю, что мы победим, это будет победа демократического мира, это будет победа нашей свободы, это будет победа добра над злом, и, если мы победим, мы станем процветающими как Европа, и Европа расцветет как никогда раньше. Слава Украине!», заявил Зеленский.

Выступление Зеленского транслировалось на больших экранах, установленных в Вильнюсе, Франкфурте-на-Майне, Тбилиси, Братиславе, Праге, Лионе, Париже.