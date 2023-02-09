Украина и ЕС борются совместно против России, которая сейчас является «самой антиевропейской силой» в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг, 9 февраля, в Европейском парламенте. Он поблагодарил европейцев за поддержку в отражении российской агрессии.

Зеленский подчеркнул, что его цель — привести Украину в Европейский Союз и тем самым — «домой». Европе и ее свободному образу жизни угрожает диктатор, отметил Зеленский, говоря о решении президента РФ Владимира Путина начать войну против его страны. Киев будет бороться до победы, пообещал он. Украинский президент также выразил уверенность в том, что его страна после того, как выйдет победительницей в войне с Россией, сможет присоединиться к Евросоюзу.

Выступая перед Европарламентом, Владимир Зеленский не стал повторять просьбу Украины поставить ей военные самолеты.

В свою очередь председатель Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что Украина борется за европейские ценности. «Будущее вашей нации — в Европейском Союзе», — заявила она, обращаясь к Зеленскому. Страны ЕС должны быстро рассмотреть вопрос о предоставлении Украине истребителей, которые ей необходимы для защиты ее свободы, подчернула Метсола. В Twitter она написала «историческом дне для Европы». Приветствуя украинского президента, европарламентарии аплодировали стоя.

В этот же день Владимир Зеленский будет участвовать в экстренном саммите глав государств и правительств стран Евросоюза. В повестке дня этой встречи в верхах тема Украины будет приоритетной. Ожидается, что ее участники обсудят последние события в Украине и вопросы дальнейшей поддержки Киева. Лидеры стран ЕС обсудят также военную помощь Украине, в том числе ее просьбы поставить современные западные истребители. (DW)