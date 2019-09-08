Более 207 тыс. потребителей в Канаде остались без света из-за приближающегося урагана

Свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана «Дориан». Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, стихия еще не достигла Новой Шотландии, но в провинции уже идут дожди, сопровождаемые ветром с порывами до 33 м/с. Уже сообщается о поваленных деревьях и сорванных крышах домов в прибрежных районах региона.

Ранее сообщалось, что все аварийные и спасательные службы атлантических провинции Канады — Нью-Брансуика, Новой Шотландии и Острова принца Эдуарда, готовы оказывать помощь населению и восстанавливать поврежденную инфраструктуру в круглосуточном режиме. Жители провинций загодя закупили продукты, фонарики, свечи и автономные генераторы.

| 2019-09-08T01:23:02+00:00 8 сентября 2019, 06:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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