После того как Вооруженные силы России нанесли удары по украинской инфраструктуре, около 1,5 миллиона абонентов остались без света в шести областях Украины. Об этом сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в Telegram.

«На данный момент в Хмельницкой области отключено 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — 174 790 и в Одесской — 10 500», — заявил Тимошенко.

Общее количество отключенных от электроснабжения абонентов составляет более 1 миллиона 451 тысячи.