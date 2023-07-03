Около 73 тыс. потребителей электроэнергии в западных пригородах Парижа остались без электричества в понедельник утром из-за аварии на подстанции.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

Французский оператор электросетей RTE сообщило о том, что авария затронула западные районы Парижа и четыре коммуны департамента О-де-Сен: Курбевуа, Клиши-ла-Гаренн, Нёйи-сюр-Сен и Леваллуа-Перре. Число домохозяйств, пострадавших в Париже, не уточняется.

Причины произошедшего пока не установлены.