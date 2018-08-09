Блокирующая сборной Азербайджана завершила карьеру

Блокирующая сборной Азербайджана по волейболу Ксения Позняк завершила карьеру.

Она не сыграет за национальную команду на предстоящем чемпионате мира и не будет продлевать соглашение с «Ленинградкой», за которую выступала в прошедшем сезоне.

За свою карьеру Позняк выступала в азербайджанских клубах «Азеррейл», «Локомотив» и «Азерйол», а также в итальянской «Парме», турецком «Бешикташе» и российской «Ленинградке». Дважды признавалась лучшей блокирующей чемпионата Азербайджана. В составе сборной страны Позняк играла на двух чемпионатах мира, становилась четвертой на ЕВРО-2005 и ЕВРО-2017.

31 просмотров