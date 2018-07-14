Белый дом объявил о победе в войне с бедностью

Белый дом распространил доклад, согласно которому война с бедностью, которая была начата в США более полувека назад, «практически завершена».

Доклад подготовлен Советом экономических консультантов при президенте США. По его данным, с 1961 года уровень бедности сократился на 90% и что лишь 3% американцев ныне живут ниже уровня бедности.

Доклад рекомендует, чтобы все работоспособные совершеннолетние получатели федеральной помощи были обязаны работать, что «позволит улучшить их жизнь и, в тоже время, привьет уважение к значению и благородству труда».

Выводы доклада противоречат результатам исследования ООН, опубликованном в июне. Согласно ООН, в бедности живут примерно 12% американцев и что в США наблюдается наиболее значительный – среди индустриально развитых стран – разрыв между наиболее богатыми и наиболее бедными жителями.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому получатели федеральной помощи, в том числе льготных медицинских страховок и продовольственных пособий, обязаны работать. В четырех странах – Кентукки, Индиане, Арканзасе и Нью-Гэмпшире – начали разрабатывать соответствующие программы, однако в Кентукки этот проект был заблокирован решением суда.

В июне Палата представителей приняла законопроект, который также предусматривает обязательное привлечение к труду получателей федеральной помощи, однако маловероятно, что он будет поддержан Сенатом.