Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящей партии на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы победили!» — написал Орбан на своей странице в соцсетях.

Национальный избирательный офис (NVI) по результатам обработки 53,19% бюллетеней сообщил, что правящий альянс «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия лидирует с 67,34% голосов, а оппозиционная коалиция во главе с Петером Марки-Заем набирает 29,15%.

В воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы, главная интрига голосования — удастся ли правящей партии «Фидес» во главе с Виктором Орбаном сохранить власть. По опросам, крупнейший оппозиционный блок «Объединившиеся для Венгрии» уступают партии Орбана лишь 5% поддержки.