Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о «победе в борьбе с коронавирусом» в стране и приказал отменить максимальные противоэпидемические меры, введенные в мае. Об этом сообщило в четверг, 11 августа, северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

На заседании, посвященном противоэпидемическим мерам, Ким Чен Ын «торжественно провозгласил победу в экстренной противоэпидемической кампании», призвав нацию сохранять бдительность и применять меры контроля в приграничных районах ввиду распространения по всему миру оспы обезьян и других вариантов COVID-19.

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем «лихорадкой», которую зарубежные эксперты считают коронавирусной инфекцией. До этого в течение всей пандемии Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания. По данным государственных СМИ, общее число заболевших «лихорадкой» с конца апреля в КНДР превысило 4,8 млн человек, умерли 74 пациента.

Выступая на том же заседании, сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон сообщила, что Ким Чен Ын серьезно заболел во время эпидемии «лихорадки» в КНДР.

«Несмотря на то что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых он должен был заботиться в условиях противоэпидемической войны», — сказала она.

Ким Е Чжон не стала вдаваться в подробности состояния здоровья Ким Чен Ына, но обвинила власти Южной Кореи в «провоцировании проникновения» COVID-19 в Северную Корею. По ее словам, из Южной Кореи отправляются в КНДР листовки и вещи, через которые распространяется «злокачественный вирус». (DW)