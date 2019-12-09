«Барселона» решила поберечь Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

Аргентинец не вошел в заявку каталонского клуба из 20 человек. По информации Goal, решение связано с тем, что главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде не хочет рисковать здоровьем Месси незадолго до матча чемпионата Испании против «Реала».

Кроме того, отдых был предоставлен защитникам Жерарду Пике и Серхи Роберто. Напомним, «Барса» уже гарантировала себе выход в плей-офф еврокубка, что дало Вальверде возможность провести ротацию.

Каталонцы сыграют с «Интером» 10 декабря, после чего встретятся в рамках чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (14 декабря) и мадридским «Реалом» (18 декабря). (sportbox.ru)

| 2019-12-09T21:54:48+00:00 9 декабря 2019, 23:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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