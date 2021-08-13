«Барселона» должна выплатить уже покинувшему команду нападающему Лионелю Месси 52 миллиона евро.

Эти деньги аргентинец недополучил в свое время, так как согласился помочь клубу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Предыдущий президент «Барсы» Жозеп Бартомеу встречался с игроками «блауграны» и просил отсрочку выплат части зарплат. В случае с Месси эта сумма составила 52 миллиона.

«Барселона» планирует рассчитываться с 34-летним форвардов в течение этого и следующего годов.

Месси на этой неделе подписал контракт с «ПСЖ», покинув «Барсу», за которую выступал на протяжении всей своей карьеры на профессиональном уровне. (sports.ru)