«Барселона» назвала заявку на МЮ

«Барселона» обнародовала состав на предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

В заявку вошли следующие футболисты: Марк-Андре тер Стеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Филиппе Коутиньо, Артур, Усман Дембеле, Малком, Кевин-Принс Боатенг, Серджи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Луис Суарес, Лионель Месси.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 10 апреля, и начнется в 23:00 по бакинскому времени.