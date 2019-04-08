«Барселона» назвала заявку на МЮ

«Барселона» обнародовала состав на предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

В заявку вошли следующие футболисты: Марк-Андре тер Стеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Филиппе Коутиньо, Артур, Усман Дембеле, Малком, Кевин-Принс Боатенг, Серджи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Луис Суарес, Лионель Месси.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 10 апреля, и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

| 2019-04-08T21:41:03+00:00 9 апреля 2019, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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