Бакинский метрополитен подписал контракт на покупку новых вагонов из России

В Москве подписан контракт между ЗАО «Бакинский метрополитен» и ОАО «Метровагонмаш», входящим в состав российского АО «Трансмашхолдинг».

Контракт подписали с азербайджанской стороны председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов, с российской стороны генеральный директор ОАО «Метровагонмаша» Борис Богатырёв.

Документ предусматривает поставку ЗАО «Бакинский метрополитен» вагонов метро серии 765 с новыми инновационными разработками.

Отметим, что в 2019 году Бакинский метрополитен приобрел 30 новых вагонов или 6 составов, произведенные для Бакинского метрополитена ОАО «Метровагонмаш», входящим в состав российского АО «Трансмашхолдинг».

В апреле 2015 года «Метровагонмаш» продал Бакинскому метрополитену 3 состава модели «81-760.B/761.B/763.B «, которые с точки зрения технологических инноваций относятся к 4-му поколению.(report)