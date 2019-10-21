Бакинский метрополитен подписал контракт на покупку новых вагонов из России

В Москве подписан контракт между ЗАО «Бакинский метрополитен» и ОАО «Метровагонмаш», входящим в состав российского АО «Трансмашхолдинг».

Контракт подписали с азербайджанской стороны председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов, с российской стороны генеральный директор ОАО «Метровагонмаша» Борис Богатырёв.

Документ предусматривает поставку ЗАО «Бакинский метрополитен» вагонов метро серии 765 с новыми инновационными разработками.

Отметим, что в 2019 году Бакинский метрополитен приобрел 30 новых вагонов или 6 составов, произведенные для Бакинского метрополитена ОАО «Метровагонмаш», входящим в состав российского АО «Трансмашхолдинг».

В апреле 2015 года «Метровагонмаш» продал Бакинскому метрополитену 3 состава модели «81-760.B/761.B/763.B «, которые с точки зрения технологических инноваций относятся к 4-му поколению.(report)

| 2019-10-21T16:42:47+00:00 21 октября 2019, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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