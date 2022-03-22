Гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что немецкий концерн Siemens приостановил действие контракта на покупку новых поездов «Сапсан». Об этом он сообщил на заседании в Совете Федерации, передает РИА «Новости».

«Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке «Сапсанов», — сказал он.

Контракт на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов «Сапсан» был заключен в 2019 году, его стоимость составляет €1,1 млрд.

Ранее концерн Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России. По данным издания, обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.