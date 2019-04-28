Байден назван самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден, который ранее объявил о намерении участвовать в президентской кампании 2020 года, пользуется огромной поддержкой членов Демократической партии и сторонников демократов.

Американская газета The Washington Post и телеканал ABC опубликовал данные опросов и выяснилось, что в поддержку Байдена выступают 17% демократов и их сторонников. На втором месте оказался Берни Сандерс с 11% поддержки.

К слову, американский телеканал сообщает о том, что лидерство этих двух претендентов было предсказуемо, поскольку их имена наиболее узнаваемы из списка почти 20 демократов, заявивших о президентских амбициях на выборах 2020 года.

Телефонный опрос проводился по заказу американских СМИ в период с 22 по 25 апреля текущего года на английском и испанском языках. В нем принял участие 1001 взрослый американец.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта текущего года стало известно о том, что Джо Байден cобирается участвовать в выборах президента США. По данным NYT, о начале своей предвыборной кампании бывший вице-президент может объявить в начале апреля (lenta.ru)