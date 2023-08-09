Столица Чили Сантьяго оказалась городом с самым загрязненным воздухом по данным мониторингового агентства IQAir.

Индекс качества воздуха (AQI) в чилийской столице составляет 140. Это означает, что воздух может быть вреден для детей и пожилых людей, для людей с заболеваниями сердца и легких, а также для работающих на открытом воздухе.

Концентрация взвешенных микрочастиц и мельчайших капель жидкости (PM2.5) в воздухе в настоящий момент в 10,3 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения значения. Местным жителям посоветовали на улице находиться в масках и сократить занятия спортом на открытом воздухе, закрыть окна и включить очистители воздуха.

В находящимся на Южном полушарии Чили в настоящее время зима, при этом ранее там была зафиксирована аномально высокая для этого времени года температура — 37 градусов Цельсия. Показатель на 15 градусов превышает норму для этого времени года.