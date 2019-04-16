Азербайджанский танцор получил Гран-при международного фестиваля

В Москве состоялся Международный конкурс-фестиваль «Кремлевские звезды», в котором приняли участие свыше 200 участников из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщает #, Азербайджан представил известный азербайджанский танцор, выпускник Бакинской академии хореографии, многократный победитель международных и всероссийских конкурсов, обладатель главного приза Международного фестиваля-конкурса «Итальянские вечера в России» Фарид Казаков.

Артист выступил с номером под названием «Со временем все проходит» на музыку известного французского композитора Лео Ферре. Публика встретила номер бурными и продолжительными овациями.

Жюри единодушно присудило Гран-при азербайджанскому танцору.

«Я очень горд и рад, что судьи так высоко оценили мое выступление. Я долго готовился к этому конкурсу, как физически, так и морально, знал, что будет очень много конкурентов и нужно будет все исполнить идеально. Счастлив, что мне это удалось», — сказал Ф.Казаков в интервью #.