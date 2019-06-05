Азербайджанский борец стал вторым на молодежном ЕВРО

В Понтеведре (Испания) проходит молодежное первенство Европы по спортивной борьбе. В третий день ЕВРО азербайджанские борцы греко-римского стиля смогли завоевать еще одну награду. Аскер Ализаде (60 кг) уступил в финале и взял серебряную медаль.

Тарыш Абилов (97 кг) проиграл в утешительном раунде за бронзу.

Также на ковер вышла Шахана Назарова (50 кг), которая дошла до 1/4 финала, где уступила. Однако ее теперь ждет утешительная схватка и шанс завоевать бронзу.

По итогам трех дней в копилке сборной по одной серебряной и бронзовой медали.