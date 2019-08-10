Азербайджанские танкисты оказались сильнее китайских

На соревновании «Международные армейские игры — 2019», проходящем в России, азербайджанские танкисты одержали победу над китайскими.

Как сообщает Report, в полуфинале танковых соревнований на полигоне Алабино в Московской области, азербайджанская делегация показала высокие результаты.

В полуфинале высшей лиги соперниками Азербайджанской Республики стали Китайская Народная Республика, Казахстан и Сербия. Азербайджанские танкисты, продемонстрировавшие высокий профессионализм, ловко управляясь боевой техникой, сбили 90% целей и мастерски обошли препятствия.

Как сообщил Report полковник Сакит Вердиев, азербайджанская команда показала высокие результаты: «Мы ежегодно участвуем в военных играх. Если проанализировать результаты из года в год, то успех на лицо. Сегодня азербайджанские танкисты по всем параметрам обошли КНР, считающийся сильным соперником».

Полковник, сообщивший об участии Армении и провокации против Азербайджана, сказал: «В этих соревнованиях мы не видим в Армении соперника, они не могут пройти даже элементарный этап. Их работа просто совершать провокации и создавать иллюзию участия».

Отметим, что выход азербайджанских танкистов в финал станет известен после подсчёта судьями всех показателей. Финальные игры состоятся 15 августа.