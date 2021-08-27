Азербайджанская общественность, и даже украинская, с пониманием отнеслись к решению Баку не принимать участия в «Крымской платформе» в виду ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ключи от которого все еще в руках России, против которой и был направлен проведенный в Киеве международный саммит. Однако совершенно нелогичным выглядит участие военнослужащих Азербайджана в соревнованиях по танковому биатлону, проходящих в Московской области. Прежде всего в силу участия в ней Армении, а также оккупированных Россией и непризнанных международным сообществом, в том числе и Азербайджаном, Южной Осетии и Абхазии. Ну и с учетом вероломных действий самой России по перевооружению Армении даже после ее сокрушительного поражения в войне, более того — по модернизации и реформированию ВС Армении.

Какая такая необходимость была так демонстративно подчеркивать игнорирование оккупации территорий нашего стратегического союзника Грузии, которая, кстати, в ходе 44-дневной войны за освобождение Карабаха проявила однозначную поддержку Азербайджану, в том числе закрыв воздушное пространство и сухопутные границы для доставки российского оружия нашему противнику в зону военных действий, по причине чего России пришлось воспользоваться территорией Ирана?

Если имелась в виду проверка боеготовности азербайджанских танковых подразделений, то они показали высокую эффективность в ходе освободительной войны, факт чего признали все международные военные эксперты. Кроме того, не российское ли вооружение, в том числе танки, мы разбили в ходе войны?

Введение российского военного контингента на территорию Азербайджана изначально предполагало, что отныне проведение независимой, самостоятельной внешней политики нашей страны окажется под угрозой, Россия тем или иным способом будет стараться оказывать влияние на наши решения в области международной политики. И теперь ясно, что решение об участии в военных играх вместе с сепаратистами было принято не без давления России.

Понятно, что это в большей степени политическое действо, направленное на демонстрацию Россией силы и вовлечение государств-участников в очередную игру по признанию сепаратистских образований, чем соревнования. Т.е., эти страны, участвуя в конкурсе в одном ряду с Абхазией и Южной Осетией, невольно становятся соучастниками и опосредованно признают независимость этих образований. В том числе и мы, все еще окончательно не решившие вопрос сепаратизма на своей территории.

Вообще, азербайджанское внешнеполитическое ведомство и Министерство обороны за последние дни совершили две крупнейшие внешнеполитические ошибки, отказавшись от участия в «Крымской платформе» в Украине и приняв участие в соревнованиях по танковому биатлону в России. Тем самым мы нанесли глубокую обиду двум своим самым близким друзьям, которые однозначно и смело, причем не только на словах, поддержали нашу освободительную войну. О Грузии мы уже сказали, а что касается Украины, достаточно вспомнить публикацию украинского посла Владислава Каневского в Twitter в ходе посещения Шуши в составе делегации послов:

«Мечта сбывается! Посетил Шушу, сердце Карабаха и духовную столицу азербайджанского народа. Это и первое знакомство с великим культурно-историческим наследием Азербайджана, и масштабные проекты реконструкции освобожденных территорий».

Согласитесь, такое послание миру из уст посла страны, которую поддерживает и опекает весь цивилизованный мир, дорогого стоит.

Это примеры безупречной моральной позиции наших друзей Грузии и Украины, у которых общие с нами проблемы, поэтому они категорично и без оглядки на Москву проявили по-настоящему братскую солидарность с нашим народом.

Наши же оглядки на Москву при принятии внешнеполитических решений изолируют нас от внешнего мира, вбивают клин в наши отношениями с друзьями и бросают нас в объятия России. А какое будущее нас может ожидать в этом случае, учитывая отношение демократического мира к самой Москве, ее изоляцию, непрекращающиеся санкции и стагнацию российской экономики? Пусть об этом задумаются наши политики и чиновники.