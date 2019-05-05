Азербайджан стал страной-донором Азиатского фонда развития АБР

Сегодня, 5 мая, в Суве (Фиджи) завершилось 52-е заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

Как передаёт Report, на заседании принимала участие и азербайджанская делегация.

В рамках мероприятия глава азербайджанской делегации министр финансов страны Самир Шарифов провёл ряд деловых встреч. Министр встретился с президентом АБР Такехико Накао, региональным вице-президентом АБР Шисин Ченом, руководителем департамента Центральной и Западной Азии Вернером Липахом и исполнительным директором, представляющим Азербайджан в Совете управления, Тони МакДональдом (Австралия). Во время встреч министр рассказал собеседникам о программе широкомасштабных экономических реформ в Азербайджане и об успехах страны под руководством Президента Ильхама Алиева, укреплении банковско-финансовой системы страны, в том числе о решении вопроса с проблемными кредитами и показателях социально-экономического роста. Министр также заявил, что по поручению руководства страны Азербайджан будет участвовать в качестве страны-донора в программах международных финансовых организаций, в том числе в Азиатском фонде развития АБР.

Президент и высокопоставленные официальные лица АБР высоко оценили проводимые в Азербайджане реформы и рост социально-экономических показателей страны в короткие сроки. В то же время, президент Т.Накао попросил передать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву свои приветствия и благодарность за решение о подключении Азербайджана к списку доноров АБР.

АБР был основан в 1966 году. Штаб-квартира организации расположена в столице Филиппин, городе Манила. Членами банка являются 67 стран. Азербайджан стал участником организации 22 декабря 1999-го года. В 2015 году в Азербайджане состоялось 48-е заседание Совета управляющих АБР.