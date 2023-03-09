В первые годы независимости в результате агрессии Армении против нашей страны более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов и проживали в палаточных городках.

Как сообщает #, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал, принимая исполнительного директора Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Винни Бьяниму.

Глава государства отметил, что в то время экономическое положение Азербайджана было тяжелым, страна столкнулась с серьезными трудностями. Он подчеркнул, что в то время международные институты оказали поддержку Азербайджану. Президент Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан, внося свой вклад в программы помощи на международном уровне, стал потенциальной страной-донором.

Глава государства сказал, что Азербайджан тесно сотрудничает с соответствующими институтами ООН и поддерживает их деятельность.