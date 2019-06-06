Азербайджан среди кандидатов на избрание в комитет ЮНЕСКО

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО открылась седьмая сессия конференции сторон конвенции «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения».

Как сообщили Trend в министерстве культуры, на открытии сессии были избраны председатель конференции (Буркина-Фасо), четыре заместителя председателя (Германия, Сербия, Сальвадор, Палестина) и докладчик (Камбоджа).

Руководитель азербайджанской делегации, замминистра культуры Севда Мамедалиева, выступив на общих дебатах о применении Конвенции, коснулась роли ЮНЕСКО в поощрении мира на планете, рассказала об успешной работе, проведенной в области разнообразия форм культурного самовыражения Азербайджаном, являющимся центром мультикультурализма.

В конце сессии, которая продолжится до 7 июня, состоятся выборы в Межправительственный комитет конвенции «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» на 2019-2023 годы.

Отметим, что Азербайджан выдвинул свою кандидатуру в комитет от Восточноевропейской группы.

| 2019-06-06T18:49:51+00:00 6 июня 2019, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss