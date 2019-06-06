Азербайджан среди кандидатов на избрание в комитет ЮНЕСКО

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО открылась седьмая сессия конференции сторон конвенции «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения».

Как сообщили Trend в министерстве культуры, на открытии сессии были избраны председатель конференции (Буркина-Фасо), четыре заместителя председателя (Германия, Сербия, Сальвадор, Палестина) и докладчик (Камбоджа).

Руководитель азербайджанской делегации, замминистра культуры Севда Мамедалиева, выступив на общих дебатах о применении Конвенции, коснулась роли ЮНЕСКО в поощрении мира на планете, рассказала об успешной работе, проведенной в области разнообразия форм культурного самовыражения Азербайджаном, являющимся центром мультикультурализма.

В конце сессии, которая продолжится до 7 июня, состоятся выборы в Межправительственный комитет конвенции «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» на 2019-2023 годы.

Отметим, что Азербайджан выдвинул свою кандидатуру в комитет от Восточноевропейской группы.