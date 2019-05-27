Азербайджан будет зависеть от энергоресурсов еще 25-30 лет

По данным авторитетного рейтингового агентства Moody`s, несмотря на преобразования в народном хозяйстве, стартовавшие с началом падения цены на нефть, экономика Азербайджана еще четверть века будет зависеть от энергоресурсов.

Проводимые в стране экономические реформы могут сыграть положительную роль в поддержке эластичности экономики и стабильности валютного рынка, однако зависимость экономики от энергетических ресурсов будет сохраняться, сказал аналитик Moody`s по страновым рискам Кристиан Фанг на прошедшей в Баку ежегодной конференции по Азербайджану.

«За последние годы в Азербайджане были проведены различные экономические реформы, которые могут сыграть важную роль в поддержке эластичности экономики и стабильности валютного рынка», — сообщил К.Фанг, отметив, что в настоящее время Азербайджан всё ещё сильно зависит от энергоресурсов. С его слов, подобная ситуация будет сохраняться в ближайшие 25-30 лет

Но при этом, по словам Фанга, положительным является тот факт, что безубыточная цена на нефть для Азербайджана значительно ниже средней стоимости нефти в настоящее время и ниже, чем в странах с аналогичным рейтингом, таких как Казахстан и ОАЭ.

Примечательно, что прогнозы международных аналитических и финансовых институтов по нашей стране строятся с учетом цены нефти, поскольку энергоресурсы остаются ключевой статьей доходов государства. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает увеличения ВВП Азербайджана до 3,5% в текущем году. Возросшие макроэкономические показатели страны также обязаны благоприятной конъюнктуре на мировых углеводородных рынках.

«По предварительным оценкам, ВВП за первые два месяца этого года вырос на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз на ближайшую перспективу обусловливается ожидаемым увеличением объемов производства в нефтегазовом секторе», — отмечают аналитики ЕБРР. Согласно отчету этой финансовой организации, экономика Азербайджана начала восстанавливаться в 2018 году после двухлетнего спада, а ощутимый рост ВВП в минувшем году на 1,4 процента обусловлен увеличением цены нефти и ростом добычи и экспорта газа.

В результате профицит счета текущих операций увеличился с 4,1 процента в 2017 году до 12,9 процента в 2018 году, поскольку поступления от нефтегазового сектора выросли на 37,3 процента. Консолидированный бюджет страны перешел от дефицита в 1,5 процента в 2017 году к профициту в 5,9 процента в 2018 году, говорится в отчете ЕБРР. Аналитики банка отмечают рост ненефтяного сектора на уровне 1,9 процента, однако позиции нефти в структуре нашего экспорта растут из года в год, и если еще десять лет назад доля энергоресурсов в местном экспорте составляла 85%, сегодня она достигла 91,6%.

Примечательно, что львиную долю ненефтяного экспорта традиционно формирует ресурсная экономика. По мнению экономиста Натига Джафарли, сюда же относят экспорт электроэнергии (выработка на природном газе), золота и пр., что само по себе неправильно. Специалист отметил, что доля нефти, нефтепродуктов и природного газа в структуре экспорта составила в первом квартале текущего года уже 91,6%. Ненефтяной экспорт ($582,7 млн.) за четыре месяца увеличился примерно на 100 млн. долларов, однако делать громкие заявления о развитии «ненефти» в структуре экспорта несерьезно, поскольку за последние 15 лет свыше 90% экспортируемой продукции занимает именно нефть, нефтяные продукты и газ.

Возросший поток нефтедолларов привел к росту доходной и расходной статьей государственного бюджета. В минувшем году рост доходов и расходов «народной копилки» увеличился в семь раз. По данным экономистов, росту доходов способствовала благоприятная цена нефти. Цена на Brent за 10 месяцев прошлого года неуклонно росла (за исключением февральского падения), достигнув 4-летнего максимума чуть более 86 долларов за баррель к началу октября минувшего года. В частности отмечается, что возросшие возможности государственного бюджета поспособствовали резкому увеличению государственных инвестиций.

В текущем году эта статья расходов серьезно возросла, приблизившись к уровню 2014 года. Из бюджета текущего года на различные строительные проекты будет выделено 6 млрд. 390 млн. 600 тыс. манатов. Для сравнения, в 2015 году, запомнившемся кризисом нефтяных цен, средства на инвестиционные проекты сократились до 4 млрд. 994 млн. 400 тыс. манатов; 2016 – 2 млрд. 707 млн. манатов ; 2017 – 2 млрд. 712 млн. манатов.

Известно, что бюджетные вливания являются главным стимулом для развития нашей зависящей от нефти местной экономики. По свидетельству Джафарли, основным игроком в экономике остается государство, а явным свидетельством этого можно привести кризисное сокращение бюджетных расходов на инвестиционные проекты почти на 4 млрд. манатов в 2016 году, которое обернулось катастрофическим падением ВВП на 3%.

Дорожающая нефть остается важнейшим гарантом стабильности национальной валюты и кредитно-финансовой сферы страны. В отчете ЕБРР отмечается, что на фоне стабильного обменного курса, поддерживаемого ростом цен на нефть, инфляция снизилась в среднем с 12,9 процента в позапрошлом году до 2,3 процента в минувшем году.