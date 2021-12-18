“На прошлой неделе состоялось первое заседание предложенной нами совместно с Азербайджаном платформы регионального сотрудничества в формате “3+3” для установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы искренне стремимся к нормализации не только турецко-армянских отношений, но и во всем регионе”.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

«Естественно, что этот процесс будет осуществляться с осторожностью и в тесном контакте с Азербайджаном, в зависимости от шагов, которые предпримет Армения. Нашим искренним желанием и впредь будет всестороннее сотрудничество для установления на Кавказе устойчивого мира, спокойствия и благополучия”, — подчеркнул вице-президент.