Аргентина запретила полеты Boeing 737 Max в своем воздушном пространстве

Национальное управление гражданской авиации Аргентины запретило полеты Boeing 737 MAX после крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии.

«В связи с известными событиями была поставлена под сомнение безопасность самолетов марки Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX»,— приводит ТАСС постановление управления. В документе указано, что запрет будет действовать до тех пор, пока «расследование недавнего происшествия с самолетом этой модели не предоставит оснований для отмены меры».

В воскресенье, 10 марта, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибли 157 человек, среди них 3 россиянина. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца. Запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве ввели почти все страны мира.

Источники Reuters, которым удалось ознакомиться с расшифрованными данными черных ящиков разбившегося Boeing, рассказали, что самолет после взлета набрал «необычайно высокую скорость», прежде чем пилот сообщил о проблемах и попросил разрешения резко набрать высоту.