Американская компания Boeing выплатит штраф в размере $200 млн в связи с обвинениями во введении инвесторов в заблуждение относительно безопасности самолетов Boeing 737 MAX, еще $1 млн выплатит бывший глава компании Деннис Меленберг. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

«В приказах SEC в отношении Boeing и Меленберга говорится, что они из-за халатности нарушили положения федерального законодательства о ценных бумагах, направленные на борьбу с мошенничеством, — сказано в коммюнике. — Не признавая и не опровергая выводы SEC, Boeing и Меленберг согласились с приказами <…>, которые включают в себя штрафы в размере $200 млн и $1 млн соответственно». Отмечается, что в интересах пострадавших инвесторов будет создан специальный фонд.

Согласно заявлению, компания и ее глава после первой из двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX 8 заверили, что самолет «так же безопасен, как и любой другой самолет, когда-либо летавший в небе».