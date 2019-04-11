Анси Аголи: Сравнил бы игру в «Карабахе» с учебой в магистратуре

Бывший защитник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Анси Аголи, с нынешней весны выступающий за американский «Нью-Йорк Космос», рассказал о периоде своей игре за «скакунов».

«Было огромной честью играть за «Карабах». Я сравнил бы это с учебой в магистратуре. Я научился очень многому, играя там. От людей, которые там работали – особенно, от капитана и главного тренера. Мы начинали тогда все вместе, начинали с нуля, поднимались год от года. Особенно помню сложные времена, ведь они обычно учат тебя гораздо большему, чем хорошие.

Но, конечно, мы переживали хорошие моменты. Чемпионство, первая Лига Европы, ну и Лига чемпионов – это вишенка на торте. Играть против «Челси» и «Атлетико» было очень волнующе», — сказал Аголи.