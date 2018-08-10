Анкара обнародовала новый экономический курс Турции

Одним из приоритетов Анкары является обеспечение независимой денежной политики, заявил министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак, сообщает агентство «Анадолу».

Глава Минфина рассказал о приоритетах правительства страны, отраженных в программе нового экономический курса Турции.

В рамках новой экономической стратегии Турции правительство будет активно контактировать со всеми участниками рынка с целью укрепления доверия к экономике страны, сказал Албайрак.

По словам министра, в целях обеспечения экономической стабильности в Турции правительство первым дело будет бороться с инфляцией.

«Обеспечение баланса госбюджета и повышение качества продукции также являются основными направлениями экономического курса страны», — сказал Албайрак.

Глава Минфина отметил, что Центробанк Турции придает особое значение проведению независимой денежно-кредитной политики. «Мы стремились не вмешиваться в ситуацию на рынках. Данный подход будет продолжен», — пообещал глава ведомства.

Министр казначейства и финансов сообщил далее, что правительство планирует вынести на рассмотрение парламента страны инициативу создания нового финансового регулятора Турции.

Система упрощенного налогообложения Турции будет реформирована, отметил Глава Минфина.

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| 2018-08-10T18:00:03+00:00 10 августа 2018, 21:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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