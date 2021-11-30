Государственная пограничная служба обнародовала список военнослужащих, погибших и раненых в результате крушения вертолета при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат».
Как сообщили в ГПС, в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы 30 ноября при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат» в Хызинском районе, погибли следующие военнослужащие:
1. полковник Джавадов Физули Али Ибрагим оглу;
2. полковник-лейтенант Назиров Эмиль Назир оглу;
3. майор Гасанов Эльмир Мирджалил оглу;
4. майор Ахмедов Эльбрус Семреддин оглу;
5. майор Майылов Эмиль Шахид оглу;
6. майор Мамедов Мурад Яшар оглу;
7. майор Алиев Эмиль Эльман оглу;
8. капитан медицинской службы Ахмедханов Джейхун Ханлар оглу;
9. капитан Байрамлы Джавид Ахлиман оглу;
10. капитан Алиев Хайям Алихан оглу;
11. капитан Гараисаев Теймур Энвер оглу;
12. лейтенант Сулейманов Абдулла Тельман оглу;
13. старший лейтенант Нагиев Фарид Тайяр оглу;
14. сотрудник Набиев Эльчин Фикрет оглу.
В результате крушения вертолета полковник-лейтенант Джафаров Эмиль Мамед оглу и капитан Адилов Рамин Рамиз оглу получили травмы.
Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения и желает скорейшего исцеления пострадавшим.