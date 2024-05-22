Основной версией крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, рассматриваются плохие погодные условия.

Об этом NEWS.ru заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

По его словам, остается только терпеливо ждать результаты расследования происшествия.

«То, что мы знаем на данным момент, — это [крушение] произошло из-за непогоды. Соответствующие органы расследуют данное дело, и сегодня мы не можем комментировать подобное», — отметил он.

Вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился 19 мая. Помимо Ибрахима Раиси, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. В результате инцидента погибли все пассажиры и члены экипажа вертолета.