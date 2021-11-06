“После назначения на новую должность я впервые прибыла в Азербайджан. Я очень рада быть здесь”.

Об этом в интервью Report заявила новый заместитель помощника госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрика Олсон.

По ее словам, основной целью его визита является укрепление отношений между официальным Вашингтоном и Баку, а также совместная работа со странами Южного Кавказа и развитие региональных связей.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Э.Олсон 5 ноября.

До приезда в Баку она побывала в Армении и Грузии.