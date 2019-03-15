Албанец прощается с «Карабахом»

Сегодняшний матч 21-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против бакинского «Сабаила» станет последним для защитника Анси Аголи в составе агдамского «Карабаха».

Аголи утряс все формальности действующего договора с агдамским клубом и переходит в американский клуб «Нью-Йорк Космос», выступающий в Североамериканской футбольной лиге (вторая по рангу лига после МЛС).

В составе «Карабаха» 36-летний албанец провел до сих пор 203 матча и забил 3 гола.

Напомним, что матч «Сабаил» – «Карабах» начнется в 16:45.