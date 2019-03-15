Албанец прощается с «Карабахом»

Сегодняшний матч 21-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против бакинского «Сабаила» станет последним для защитника Анси Аголи в составе агдамского «Карабаха».

Аголи утряс все формальности действующего договора с агдамским клубом и переходит в американский клуб «Нью-Йорк Космос», выступающий в Североамериканской футбольной лиге (вторая по рангу лига после МЛС).

В составе «Карабаха» 36-летний албанец провел до сих пор 203 матча и забил 3 гола.

Напомним, что матч «Сабаил» – «Карабах» начнется в 16:45.

| 2019-03-15T12:45:59+00:00 15 марта 2019, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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