Сегодня состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, сообщает БЕЛТА.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних белорусско-азербайджанских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействия Минска и Баку на международных площадках. В.Макей выразил благодарность Послу Азербайджана за активную созидательную работу, направленную на укрепление белорусско-азербайджанского сотрудничества.

Посла Азербайджана Латифа Гандилова в связи с завершением его дипломатической миссии в Беларуси принял также глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, коиторый поблагодарил Латифа Гандилова за плодотворное взаимодействие и значительный личный вклад в укрепление всестороннего белорусско-азербайджанского сотрудничества.

Во время беседы обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Первостепенное внимание стороны уделили рассмотрению хода выполнения договоренностей, достигнутых главами двух государств в рамках рабочего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан в апреле 2021 года.

Глава Администрации пожелал Латифу Гандилову успехов в новой должности и выразил надежду, что интерес к белорусской теме у дипломата сохранится и в дальнейшем.

Ранее Латифа Гандилова по случаю завершения его дипмиссии в стране принял и Президент Беларуси Александр Лукашенко, который в ходе встречи отметил, что Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения.

«Какая-то плохая традиция: лучшие наши друзья-послы уезжают, и мы вынуждены надеяться, что те, кто приедет после вас, будут хорошими нашими друзьями, и мы так же, как и при вашей каденции, сможем выстроить самые добрые отношения с Азербайджаном. Но в том, что у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, я нисколько не сомневаюсь, поскольку на всех уровнях нам удалось выстроить эти взаимоотношения на основе взаимопонимания», — заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что между народами двух стран сложились добрые, тесные и дружеские отношения. «Как мы часто говорим, братские отношения. Это пример хороших отношений со времен Советского Союза: мы как были когда-то в одном государстве и имели хорошие, блестящие отношения, нам удалось их не просто сохранить, но и приумножить. И, конечно же, вы сделали для этого немало. Вы настоящий друг нашего народа. Я очень надеюсь, что, где бы вы ни работали после этого периода вашей жизни, Беларусь останется в вашем сердце», — обратил внимание Глава государства.

Александр Лукашенко поблагодарил азербайджанского дипломата за понимание происходящих в Беларуси непростых процессов. Президент отметил, что белорусская сторона в свою очередь переживала из-за конфликта, обострившегося в прошлом году между Азербайджаном и Арменией.

«В основном благодаря позиции Азербайджана и вашего Президента вам удалось стабилизовать обстановку и прийти к мирному урегулированию тех проблем, которые существовали. Конечно, путь к миру только начался, — подчеркнул белорусский лидер. — И армянский, и азербайджанский народ заслужили спокойной, мирной жизни».

Говоря о развитии торгово-экономических отношений с Азербайджаном, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь всегда готова оказать техническую и технологическую помощь. Он поблагодарил азербайджанскую сторону за поставки углеводородного сырья в Беларусь. «Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире. Вы на нас можете рассчитывать, мы готовы реализовать те договоренности, которые были достигнуты во время моего недавнего визита в Азербайджан», — заявил Президент.