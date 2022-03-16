Баку прощается с выдающимся мастером, режиссером, кинодраматургом, писателем, обладателем премии «Оскар» Рустамом Ибрагимбековым.

Прощальная церемония проходит в киноцентре Низами, сообщает #.

Проститься с мастером пришли родные, друзья, поклонники мастера.

Церемонию открыл народныф писатель Чингиз Абдуллаев, который затем передал слово министру культуры Анару Керимову.

Далее своими воспоминаниями о Рустаме Ибрагимбекове поделились народный писатель, председатель Союза Писателей Азербайджана Анар, председатель Союза художников Фархад Халилов, посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников и др.

«Мы прощаемся с Рустамом Ибрагимбековым с чувством скорби и печали, и в то же время с чувством благодарности за все, что он сделал в культуре и искусстве, а это все то, что обьединяет наши народы», — сказал М.Бочарников.

Рустам Ибрагимбеков скончался 10 марта 2022 года на 84-м году жизни. Заслуги Рустама Ибрагимбекова высоко оценены государством. В 1976 году он получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств», а в 1998 году – «Народный писатель», за заслуги в развитии азербайджанской литературы и киноискусства был удостоен высокой государственной награды Азербайджанской Республики – ордена “Шохрат”.

Р.Ибрагимбеков будет похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.