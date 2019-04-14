Акционеры предложили снять Цукерберга с поста главы Facebook

Акционеры компании Facebook предприняли попытку снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров, передает ТАСС.
Собщается, что очередная попытка была предпринята перед ежегодным собранием акционеров этой компании.
Напомним, что в прошлом году четыре американских госфонда, владеющие акциями Facebook, выступил с предложением уволить основателя соцсети Марка Цукерберга с поста главы компании на фоне ряда скандалов. Против Цукерберга высказались пенсионный фонд Нью-Йорка, казначейства штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания и компанией Trillium Asset Management (aif. ru)