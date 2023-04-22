Семнадцать крупных акционеров, которые владеют бумагами Tesla на сумму 1,5 миллиарда долларов, пожаловались на то, как Илон Маск руководит компанией.

Как передает #, об этом со ссылкой на заявление инвесторов сообщает Bloomberg.

Акционеры обвинили бизнесмена в плохом управлении Tesla по причине того, что он отвлекается на руководство другими компаниями. Инвесторы намерены добиться «устранения зависимости от Маска» и для этого, в том числе предлагают отстранить лояльных ему топ-менеджеров.

«Это беспрецедентно — быть генеральным директором и руководить двумя другими компаниями. Я не могу представить себе ни одно другое правление, позволяющее генеральному директору заниматься таким количеством проектов», — отметила исполнительный директор Investor Advocates for Social Justice Кортни Уикс, представляющая некоторых инвесторов.