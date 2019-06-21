Обладатель десятитысячного обращения в центр DOST получил подарки

В Баку 21 июня состоялось мероприятие по случаю регистрации десятитысячного обращения в первый центр Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Trend, обладателем десятитысячного обращения в первый центр DOST стал житель Сабаильского района столицы Мехман Насибов, который воспользовался услугами первого центра DOST с целью получения единовременной финансовой помощи.

Обладателю десятитысячного обращения были вручены символические подарки и карта для бесплатного пользования такси на сумму 100 манатов.