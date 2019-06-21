Обладатель десятитысячного обращения в центр DOST получил подарки

В Баку 21 июня состоялось мероприятие по случаю регистрации десятитысячного обращения в первый центр Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Trend, обладателем десятитысячного обращения в первый центр DOST стал житель Сабаильского района столицы Мехман Насибов, который воспользовался услугами первого центра DOST с целью получения единовременной финансовой помощи.

Обладателю десятитысячного обращения были вручены символические подарки и карта для бесплатного пользования такси на сумму 100 манатов.

| 2019-06-21T16:08:15+00:00 21 июня 2019, 18:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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