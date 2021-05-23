Обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин оказался среди погибших во время ультрамарафона в северо-западной китайской провинции Ганьсу. Об этом в воскресенье сообщил информационный портал Sina.

Спортсмен на протяжении нескольких часов находился в списке пропавших без вести, поэтому организаторы марафона, его коллеги и фанаты надеялись, что атлет смог укрыться от непогоды. Однако утром в воскресенье спасатели обнаружили его тело.

31-летний спортсмен был неоднократным победителем ультрамарафонов и других забегов в Китае, а также поставил два национальных рекорда на преодоление дистанции в 149,51 км (2014 год) и 151,2 км (2018 год).