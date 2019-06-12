В Барде избиты женщины-врачи «скорой помощи»

В Бардинском районе Азербайджана избиты отправившиеся на вызов врачи и водитель станции скорой неотложной помощи.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Гарадемирчи.

Главврач станции скорой неотложной помощи Адиль Джалали сообщил, что сегодня утром врачи станции Рафига Абдуллаева, Тарана Гасымова и водитель автомобиля «скорой помощи» Заур Ибрагимов были избиты сразу по прибытии на место вызова: «На прибывшую по адресу бригаду врачей с деревянной палкой напал неизвестный. Кроме того, были разбиты окна на машине «скорой помощи».

В связи с фактом проинформировано Бардинское районное отделение полиции.

По факту начато расследование.