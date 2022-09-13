Информация, распространяемая в некоторых армянских средствах массовой информации о якобы обстреле машины скорой медицинской помощи на территории Гафанского района в результате обстрела подразделениями Азербайджанской армии, является полной ложью и очередной дезинформацией провокационного характера армянской стороны.

Об этом говорится в сообщении Министерства Обороны Азербайджана.

Еще раз подчеркивается, что принимаемые подразделениями Азербайджанской Армии контрмеры направлены только против легитимных военных целей вооруженных сил Армении, являющихся огневыми точками.