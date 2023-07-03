По указанию исполнительного директора Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку и районов, а также отделения скорой помощи медицинских учреждений перешли на усиленный режим работы.

Как передает Report, только в Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи привлечены 125 медицинских бригад. В настоящее время бригады скорой медицинской помощи направлены в районы и улицы, где относительно массово скопились люди.

При этом с учетом возможности возникновения потребности в медицинских услугах руководителям медицинских учреждений при TƏBİB были даны соответствующие поручения.