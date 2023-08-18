Утром 18 августа в Карабахском экономическом районе в сопровождении боевой машины, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, временно дислоцированному на территории Азербайджана, наблюдалось укрепление незаконными армянскими вооруженными формированиями и остатками вооруженных сил Армении боевых позиций по маршруту Ханкенди-Гайбалы-Дюканлар-Хелфели.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, на снимках, полученных средствами технического наблюдения, зафиксировано движение в колонне машины скорой медицинской помощи для осуществления незаконных перевозок. Внутри этой машины скорой помощи находились оружие, боеприпасы, а также пехотные и противотанковые мины.

В сообщении Минобороны отмечается, что армяне и ранее использовали машины скорой медицинской помощи для военных целей, установки средств РЭБ, представляющих серьезную угрозу безопасности полетов гражданских самолетов, пересекающих воздушное пространство Азербайджана.