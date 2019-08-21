3 сентября Порошенко вновь допросят

Очередной допрос экс-президента Украины Петра Порошенко, который в настоящий момент покинул страну и, по данным украинских СМИ, находится в Норвегии, должен пройти в Государственном бюро расследований 3 сентября. Об этом в среду сообщил первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает ТАСС.

«Во вторник, 3 сентября 2019 года, в 10:00 ваш следующий допрос у следователя, Петр Алексеевич. Явка обязательна, иначе — привод», — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее юрист сообщал, что адвокат Порошенко подал ходатайство об отпуске, мотивируя этим невозможность присутствия Порошенко на допросе в ближайшие две недели. В связи с этим, по информации Портнова, экс-президент получил две повестки на допросы в сентябре.

В среду агентство «Украинские новости» сообщило, что Порошенко вместе с семьей вылетел в норвежский город Олесунн.

| 2019-08-21T18:04:17+00:00 21 августа 2019, 21:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss