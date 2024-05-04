Авианосец военно-морского флота иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) впервые пересек экватор в южном направлении.

Судно Shahid Mahdavi оснащено баллистическими ракетами большой дальности и всеми видами современных радаров. Отмечается, что авианосец имеет возможность нести 3 вертолета одновременно.

По словам командующего ВМС КСИР Тангсири, на авианосце также установлены крылатые ракеты дальностью 2000 км. Иранское информагентство Tasnim сообщает, что в последние месяцы он выполнял миссию в Аденском заливе.