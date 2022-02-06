Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на территории Турции. Об этом пишет Интерфакс.

По словам Эрдогана, которого цитирует в пятницу CNN Turk, Анкара хочет дать возможность встретиться лидерам РФ и Украины.

«Наша договоренность с господином Зеленским была как раз в этом направлении», — сказал турецкий президент.

Президент Турции считает, что если удастся «достичь этого на высоком уровне, не опуская его к низшим уровням, то результат, который мы получим, даст возможность новой формации в регионе». «Такая надежда зародилась у меня во время встречи с Владимиром Зеленским», — добавил Эрдоган.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не отвергает никаких переговорные форматы, в том числе встречу Путина и Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.

В тот же день, возвращаясь на родину после визита на Украину президент Эрдоган заявил журналистам, что Анкара получила «положительный отклик на приглашение президента России Владимира Путина в Турцию после его визита в Китай», пояснив, что на данном этапе устанавливается дата.

Так возможна ли на самом деле встреча Путина и Зеленского на турецкой земле уже в ближайшие дни? Вообще-то напряженный политический фон последних недель по линии отношений Украина-Россия как будто не дает оснований верить в то, что Путин даст согласие на встречу с Зеленским. Или это ложное впечатление и встреча вполне возможна? Если это так, насколько результативной она может стать? То есть, откажется ли Путин от планов нового вторжения в Украину, о чем беспрестанно говорят многие политики и политологи на Западе и на постсоветском пространстве?

На эти вопросы # согласились ответить известные зарубежные эксперты.

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Я сомневаюсь в проведении такой встречи вот почему — она по внутриполитическим причинам не выгодна ни Путину, ни Зеленскому. В официальной повестке каждой из стран глава другой страны — не оппонент, а враг. Чтобы встречаться, нужны очень веские основания в виде предварительного согласования некоей договоренности, которая будет win-win и которую обе стороны могут обозначить как свой успех. Я не вижу, как такая договоренность могла бы выглядеть. Зеленский не может отказаться от претензий на восстановление контроля ни над Донбассом, ни над Крымом. В свою очередь, Путин не может вернуть Украине даже Донбасс, не говоря уже о Крыме, без потери лица.

Кроме того, для Путина угроза войны с Украиной служит, как мы видим, инструментом для шантажа Запада и зачем от этого отказываться, если это работает — Байден уже снял санкции с «Северного потока», значит, надо давить еще.

Просто «встретились, поговорили» в данном случае будет отрицательным результатом для обеих сторон. Обращаю внимание и на то, что формулировки Эрдогана относительно встречи довольно расплывчаты. Но даже если такая встреча и пройдет, то обязывающих для Путина результатов я от нее не жду. В конце концов, Путин и с Порошенко встречался в 2014 г. — это совершенно не мешало ему затем вести боевые действия.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— К сожалению, если бы Путин хотел продолжать усилия по дипломатическому решению конфликта — саммит лидеров России и Украины уже давно состоялся бы. Владимир Зеленский почти в каждом своем публичном выступлении подчеркивает, что готов к такой встрече.

Однако, в ответ звучат какие-то невразумительные отговорки и невыполнимые предложения. И только вчера Дмитрий Песков публично озвучил возможность такой встречи. Не исключено, что на такую смену риторики повлиял визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Очевидным является факт, что Путин совершил очередную геополитическую ошибку. Из-за эскалации напряжения вокруг границ Украины, которое организовано Кремлем, все софиты мировых медиа направлены на Киев. Естественным является то, что кроме серьёзной угрозы для международного баланса безопасности, политические лидеры стран мира видят в этом и возможность выйти на сцену в свете этих софитов.

В том числе поэтому в последние недели Киев стал «дипломатической Меккой» для лидеров. За короткое время президента Зеленского посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Польши Матеуш Моравецки, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган…

Ожидается визит президента Франции Эмманюеля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Не в последнюю очередь, причиной такого «паломничества» являются перспективы Украины и качества украинского народа. Так, кроме первоочередных вопросов по защите целостности и независимости Украины от вторжения путинских орд, каждый из визитеров обсуждает с Владимиром Зеленским и вопросы экономики, бизнеса, инвестиций, совместных инфраструктурных проектов.

Дипломатическая тактика «малых союзов», которая реализуется украинским министерством иностранных дел, получила свою очередную победу. В Киеве закрепили союз Польши, Великобритании и Украины, призванный усилить все три страны.

Сотрудничество Украины с Турцией также обещает много открытий. Ведь были подписаны абсолютно конкретные документы о взаимном открытии рынков.

Таким образом, можно сказать, что своими агрессивными действиями Владимир Путин добился обратного — а именно, значительного роста международной значимости Украины.

Так долго избегая встречи с Владимиром Зеленским, Путин хотел продемонстрировать малозначительность этой фигуры для российской политики и лишить Зеленского легитимности в принятии решений. Именно поэтому Путин эскалировал напряжение до уровня НАТО и потребовал от Вашингтона давать ему письменные ответы, которые немедленно слил в европейскую прессу. Хотя американская сторона и просила этого не делать.

И, тем не менее, такими действиями Путин добился прямо противоположного. И теперь вряд ли у него есть иной выбор, кроме того, чтобы сесть за стол переговоров. Анкара действительно может стать для этого прекрасной площадкой по многим причинам.

Таким образом, с точки зрения логики, для Путина сейчас удобный момент, чтобы воспользоваться инициативой президента Эрдогана и снять напряжение с украинских границ.

Однако, как мы все видели ранее, в Кремле редко пользуются рациональными доводами. Так что, к сожалению, о результатах такой встречи говорить рано.